Nach Unfall Heckkennzeichen entfernt

Erst hat es geknallt, dann hat der Unfallverursacher seine Siebensachen gepackt und ist abgedüst. Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 13.15 Uhr in Dockweiler an der Einmündung Gerolsteiner Straße / In der Heck (B 410) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Unfallverursacher war laut Polizei der 61-jährige Fahrer des Pkw. Der Mann stieg zwar aus seinem Auto aus - sammelte dann aber seine Fahrzeugteile ein, entfernte das hintere Kennzeichen von seinem Auto und fuhr davon, so die Polizei. Den Wohnort des Mannes in der Verbandsgemeinde Gerolstein bekamen die Dauner Polizeibeamten dennoch heraus. Nachmittags trafen sie ihn daheim an, stellten dabei aber fest, dass de 61-Jähriges keinen Führerschein besitzt und dem Alkohol in erheblichem Maße zugesprochen hatte. Ein Test ergab laut Polizei 1,9 Promille.