Naturfreibad: Öffnungszeiten erweitert

Unfall mit Radfahrer und Kleinkind

Rolandswerth. Am Donnerstag, 3. Juni, befuhr gegen 11.40 Uhr ein männlicher Radfahrer im sportlichen Outfit den Radweg am Rhein in Höhe der Ortslage Rolandswerth in Richtung Bonn. Rund 100 Meter vor dem Eingang des dortigen Campingplatzes kam ihm eine Familie entgegen.