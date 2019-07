Polizei nimmt Verdächtigen nach mehreren Straftaten fest

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei soll der 31-jährige Dauner bereits am Sonntag, 21. Juli, im Bereich des Bahnhofs ein Fahrrad entwendet haben. Der Fahrradbesitzer traf den 31-Jährigen aber gegen 16.20 Uhr noch im Bahnhofsbereich an, der das Fahrrad nach Aufforderung wieder zurückgab. Kurz darauf eskalierte die Situation am Bahnhof. Der Beschuldigte schlug ohne Vorwarnung auf eine 25-jährige Frau ein, die sich in einer Gruppe um den Fahrradbesitzer befand. Anschließend verletzte er drei weitere Personen mit Schlägen und einem Steinwurf. Ein 71-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Daun wurde dabei erheblich im Gesicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Angreifer flüchtete vom Tatort. Die Polizei konnte seine Identität jedoch feststellen. Am darauffolgenden Tag konnten Beamte der Polizeiinspektion Daun den Tatverdächtigen in der Dauner Innenstadt festnehmen.

Laut Polizei soll er sich nach dem bisherigen Ermittlungsstand kurz vor der Festnahme gegen 19.50 Uhr von hinten einer junge Passantin genähert und die völlig überraschte und sich heftig wehrende Frau sexuell belästigt haben. Die junge Frau hatte den Vorfall umgehend der Polizei angezeigt. Bei seiner Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand und verletze einen Polizeibeamten. Der Tatverdächtige wurde am Dienstag, 23. Juli, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Der 31-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.