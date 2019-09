Praxis Dr. Reineke in Daun schließt zum 1. Oktober

Wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz am Dienstagmorgen mitteilte, laufe die Praxisvertretung in der allgemeinmedizinischen Praxis Dr. Johannes Reineke in Daun am Montag, 30. September, aus. Trotz intensiver Suche habe sich keine Folgevertretung und auch keine Nachfolge finden lassen, so dass die Praxis endgültig zum Dienstag, 1. Oktober, schließen müsse. Im August dieses Jahres war Dr. Johannes Reineke überraschend verstorben. Gegenüber den Patientinnen und Patienten äußerte die Familie ihre besondere Verbundenheit. Sie bedankte sich bei ihnen für das langjährige Vertrauen zum Verstorbenen sowie zum Praxisteam. Die Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz unterstützt nun laut eigene Aussage Patienten von Dr. Johannes Reineke bei der Suche nach einer neuen hausärztlichen Betreuung. Unter der Telefonnummer 06131/8854455 bietet sie Kontakte zu Hausarztpraxen in der Region, die noch freie Kapazitäten haben.