Quad-Fahrerin schwerstverletzt

Neue Wolfsnachweise in der VG Adenau und bei Remagen

Remagen. Umweltministerium informiert: DNA-Proben belegen einen oder mehrere Wölfe als Verursacher von Nutztierrissen. Das Senckenberg Forschungsinstitut in Gelnhausen hat anhand von DNA-Proben Wölfe als Verursacher von zwei Nutztierrissen identifiziert. Am 16. Februar wurden zunächst in der Verbandsgemeinde Adenau acht Schafe getötet und fünf weitere verletzt. Vier…