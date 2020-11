Ran an die Karten, fertig, los!

http://bacteries.fsaa.ulaval.ca/?homework-help-in-economics - work with our scholars to receive the excellent review following the requirements Give your papers to the most talented writers. Use Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen konnte das beliebte Sommer-Kultur-Festival »Klassiker auf dem Vulkan« 2020 nicht stattfinden. Doch für 2021 steht fest: Klassiker auf dem Vulkan soll wieder stattfinden. Karten für die vier Veranstaltungen sind ab sofort erhältlich. »Im Jahr 2020 hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Schweren Herzens mussten wir einsehen, dass unser Open-Air-Festival zum Wohle aller nicht durchgeführt werden kann. Doch wir blicken 2021 mit neuer Zuversicht entgegen und gehen fest davon aus, dass das Festival im Rahmen der Möglichkeiten stattfinden kann«, so Thomas Räthlein, Leiter der Kur- und Freizeitbetriebe Daun. »Mit dem Start des Vorverkaufs wollen wir sowohl an die Kulturliebhaber der Region als auch an die Eventbranche ein Signal senden: Nach den schwierigen letzten Monaten geben wir eventtechnisch nächstes Jahr wieder Vollgas. Wir brauchen die Kultur und die Kultur braucht uns – im kommenden Jahr mehr denn je.«

Hochkarätiges Programm für das Festival 2021

Den Auftakt des beliebten Festivals übernimmt am 13. Juni 2021 das Duo Mirjam Schröder und Maximilian Mangold mit ihren »Klassikern für Gitarre und Harfe« im Forum Daun. Ihr Programm beinhaltet Werke von Johann Kaspar Mertz, Fernando Carruli, Maximo Diego Pujol sowie Ludwig van Beethoven. Am 25. Juni 2021 reißen die stimmgewaltigen Sänger und großen Gefühle der »Nacht der Tenöre« die Zuschauer in der besonderen Atmosphäre des Gemündener Maars in ihren Bann. Weiter geht es gleich am 26. Juni 2021, wenn »Brings« mit ihren Hits das Gemündener Maar zum Brodeln bringen und die Stimmung ordentlich anheizen. Zum Abschluss gibt »Joe Cocker Tribute« am 03. Juli 2021 zwei Stunden Mitsing-Garantie, ebenfalls Open Air am Gemündener Maar.

Alle Tickets und weitere Infos sind erhältlich unter www.­klassikeraufdemvulkan.de, beim Forum Daun sowie an allen weiteren Ticket Regional Vorverkaufsstellen. Wer im Forum seine Tickets kauft, kann dieses Mal profitieren: Ab sechs gekauften Tickets, Kategorie Liegewiese, für die Veranstaltungen »Nacht der Tenöre« oder »Joe Cocker Tribute« gibt es bis zum 24. Dezember eine Ermäßigung von vier Euro je Ticket.

Freude auf den Vorverkauf

»Wir freuen uns, nun mit dem Vorverkauf loslegen zu können und damit Lust auf die kulturellen Highlights des nächsten Jahres zu machen. Für die Eventbranche war 2020 ein hartes Jahr. Umso schöner, dass wir mit der Ankündigung für Klassiker auf dem Vulkan 2021 ein klein wenig Hoffnung ausstrahlen können für alle Kulturschaffenden und Kulturliebhaber, die von der Pandemie hart getroffen wurden«, schließt Thomas Räthlein ab.

Das Team des Forum Daun nimmt gerne telefonisch Ticketreservierungen von montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 17 Uhr unter Tel. 06592/951311 und 06592/951313 entgegen. Die Tickets können dann montags und freitags jeweils von 10 bis 14 Uhr während der Öffnungszeiten der GesundLand Tourist-Information Daun abgeholt werden.



Weitere Informationen zum Musik-Festival »Klassiker auf dem Vulkan« gibt es unter www.­klassikeraufdemvulkan.de