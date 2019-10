Rocken für den guten Zweck

Zum zweiten Mal führte die Dauner Heinrich-Hertz-Kaserne, mit ihrer über die Eifelregion hinaus bekannten Standortband »Sperrzone«, für alle Angehörigen der am Standort ansässigen Dienststellen und Einheiten ein Open-Air-Konzert unter dem Motto »Hertz rockt« für einen guten Zweck durch. Nicht nur das kameradschaftliche Zusammensein stand im Vordergrund, sondern auch Wohltätigkeit. Daher wurde der Erlös in diesem Jahr dem Bundesverband Kinderhospiz e.V. in Lenzkirch gespendet. So überreichte Oberst i. G. Uwe Malkmus zusammen mit den Organisatoren einen Spendenscheck in Höhe von 2.800 Euro an Per Toussaint, der als Vertreter des Bundesverbandes Kinderhospiz e.V. vor Ort war.

Spenden machen Arbeit des Bundesverbands erst möglich

»Wir freuen uns sehr über diese wunderbare Spende«, bedankte sich Referent Per Toussaint. Der Bundesverband Kinderhospiz ist bei seiner Arbeit fast vollständig auf Spendengelder angewiesen. »Mit Ihrer Spende machen Sie möglich, dass wir uns weiterhin für schwerstkranke Kinder und die wichtigen Hilfsangebote der Kinderhospizarbeit einsetzen können« so Toussaint. Aus diesem Grund möchte sich der Bundesverband Kinderhospiz dafür mit einem ganz besonderen Dankeschön revanchieren: einem Engel. »Dieses Wahrzeichen verwenden wir beim Bundesverband Kinderhospiz immer dann, wenn wir besondere Menschen würdigen möchten« sagte Toussaint.

Die Form des Engels wurde dem Dachverband der deutschen Kinderhospize von einem betroffenen Vater geschenkt. Dieser entwarf die Skulptur für seine Tochter Angelina, »Angel«, die mit 17 Jahren an einem Hirntumor starb. Als Fackel beim Kinder-Lebens-Lauf oder wie derzeit mit der Kampagne „Engel für Dich“ ist Angelinas Zeichen unterwegs. Jetzt hat der Engel auch seinen Weg in die Heinrich-Hertz-Kaserne in Daun gefunden und wird dort mit großer Sorgfalt gepflegt werden.