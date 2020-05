Sachbeschädigung an Realschule plus in Daun

In den Abend-/Nachstunden des 27. auf den 28. Mai kam es zu Sachbeschädigungen an Wänden und einer Treppe der Realschule plus in Daun. Durch derzeit noch unbekannte Täter wurden diverse Schriftzüge mittels Farbe aufgesprüht. Laut Polizei ist die aufgesprühte Farbe nicht abwaschbar. Der Beseitigungsaufwand dürfte im hohen dreistelligen Euro-Bereich liegen. Hinweise an die Polizeiinspektion Daun, Tel. 06592/96260.