Schwarzes Quad gestohlen

Auffällig am schwarzen Quad ist, dass es gelbe Felgenränder, gelbe Federn, gelbe Handprotektoren an den Griffen sowie gelbe Applikationen hat. Zudem ist rückwärtig ein großer Koffer montiert und es steht der gelbe Schriftzug "Outlander" seitlich auf dem vorderen Kotflügel. Wahrscheinlich ist in diesem Zusammenhang auch ein weißer Transporter in den Diebstahl involviert. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Daun, Telefon: 0 65 92 / 962 60.