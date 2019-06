Unbekannte brechen in Supermarkt ein

Am Donnerstag, 6. Juni, gegen 02.07 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Außentüre eines Supermarktes in der Bitburger Straße in Daun (an der B 257) in diesen ein. Im Inneren des Gebäudes angekommen, stemmten die Täter eine Zwischenwand auf, um so in das Büro des Supermarktes zu gelangen. Beim Eindringen in das Gebäude lösten die Täter die Alarmanlage aus. Eine sofortige polizeiliche Überprüfung erbrachte den dargelegten Sachverhalt. Zur genauen Schadenshöhe sowie des genauen Umfangs des Stehlgutes können aktuell noch keine Angaben durch die Polizei gemacht werden. Hinweise an die Polizeiinspektion Daun unter Tel. 06592/96260.