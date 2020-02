Vandalismus: Polizei sucht Zeugen

Zwischen Samstag, 15. Februar, 13 Uhr, und Montag, 17. Februar, 11.40 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter an der Grillhütte am Firmerich in Daun, vermutlich unter Einsatz einer Axt, diverse Gegenstände aus Holz. Teils wurden Bänke, Tische und Türen erheblich angegangen, so die Polizei. Zeugen hatten diese Feststellungen am Montagvormittag bei der Dauner Polizei gemeldet. Hinweise an die Polizeiinspektion Daun, Tel. 06592/96260.