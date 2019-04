Vier Personen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Mittwoch, 17. April, gegen 20.35 Uhr, fuhr eine 44-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Kusel auf der L 91 von Utzerath in Richtung Darscheid. Im Fahrzeug befanden sich drei weitere Mitfahrer. Aus noch ungeklärter Ursache kam die Frau in einer Linkskurve von der Fahrbahn und geriet in den rechten Straßengraben. Hier überschlug sich das Auto und prallte mit dem Dach gegen einen Baum. Danach kam der Wagen wieder auf den Rädern zum Stehen. Alle vier Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.