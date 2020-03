Wallenborn: Mann zielt mit Schusswaffe aus Fenster

Laut Polizei wurde am Montagnachmittag, 23. März, 16.30 Uhr, durch einen Zeugen mitgeteilt, dass ein Mann in Wallenborn mit einer Langwaffe am Fenster des benachbarten Anwesens gestanden und in Richtung des Anrufers gezielt habe. Ob es sich dabei um eine scharfe Schusswaffe handelte, konnte nicht abschließend gesagt werden. Die Lebensgefährtin des Verantwortlichen flüchtete mit der Tochter in das Haus des Anrufers, der sich bei der Polizei meldete. Sie gab an, dass der Mann erheblich alkoholisiert gewesen sei und sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe. Weiterführende Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei der Langwaffe um ein Luftgewehr gehandelt haben dürfte. Darüber hinaus sei der Verantwortliche aber noch im Besitz eines echten Schwertes. Aufgrund des Gesamtumstandes musste auch von einer Eigengefährdung des Mannes ausgegangen werden. Nach Anforderung von SE-Kräften konnte dieser widerstandslos in seiner Wohnung festgenommen werden. Er wurde im Anschluss in die psychische Abteilung eines Krankenhauses gebracht.