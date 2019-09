Windböe erfasst Motorrad - Fahrer schwer verletzt

Ein 80 Jahre alter Motorradfahrer aus München befuhr am Sonntag, 29. September, gegen 11 Uhr, die B 421 von Strotzbüsch in Richtung Hontheim. An der Kreuzung zur L 52 wollte er nach links in Richtung Lutzerath weiterfahren. Dabei wurde das Zweirad von einer Windböe erfasst und brach hinten aus. Der Fahrer konnte die schwere Maschine nicht mehr unter Kontrolle bringen und stürzte. Das Motorrad landete schließlich im Straßengraben. Der Münchener zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand vermutlich Totalschaden, so die Polizei.