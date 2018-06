Rehner feiert Jubiläum am Wochenende

Bad Kreuznach Stadt. Seit dem Jahr 1928 - also seit 90 Jahren - versorgt die Familie Rehner mit Team die Bad Kreuznacher mit frischem Grün – und dieses Jubiläum wird jetzt gefeiert! Am Samstag, 16. Juni, und Sonntag, 17. Juni, lädt die Familie in das 2014 eröffnete Gartencenter am Stadtrand von Bad Kreuznach ein.