Autofahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Eine 43-jährige Fahrerin aus der VG Gerolstein befuhr am Freitag, 17. Juli, gegen 10.30 Uhr, mit ihrem Auto in Gerolstein die vorfahrtberechtigte Lissinger Straße in Richtung Stadtmitte. Eine 39-jährige Triererin befuhr zeitgleich mit ihrem Lieferwagen die Raderstraße und wollte an der abknickenden Vorfahrt in die Waldstraße abbiegen. Hierbei übersah die Triererin die entgegenkommende und vorfahrtberechtigte Autofahrerin aus der VG Gerolstein. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, durch den die 43-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Zudem lief Öl aus.