Brand rechtzeitig entdeckt

Gerolstein. In der ehemaligen Drahtwarenfabrik in Gerolstein brach heute morgen ein Feuer aus. Durch Arbeiten mit einem Trennschleifer kam es am heutigen Donnerstagmorgen, 11. Juli, gegen 10.15 Uhr, zum Ausbruch eines Feuers in der ehemaligen Drahtwarenfabrik in Gerolstein zwischen "Lindenstraße" und "Am Auberg". Das Feuer im Gebäude, welches…