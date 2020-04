Einkaufsservice des DRK Gerolstein wird gut angenommen

Seit Ende März bietet das Deutsche Rote Kreuz, Ortsverein Gerolstein e.V., mit großem Erfolg einen Einkaufservice für die Einwohner der Gerolsteiner Kernstadt und der Stadtteile an. Der Service steht all denjenigen kostenlos zur Verfügung, die ihre Einkäufe aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation nicht mehr selbst erledigen können oder wollen. Das gilt gleichermaßen auch für Einwohner, die sich in Quarantäne befinden.

Der Service wird an zwei Tagen pro Woche angeboten. Die Bestellungen können jeweils montags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr telefonisch unter der Tel. 0151/55893807, per E-Mail: -drk-einkaufservice@web.de oder mit einem eigens erstellten Einkaufsformular abgegeben werden. Das Formular kann per E-Mail angefordert werden, bei Bedarf wird es auch in Papierform zur Verfügung gestellt.

Jeweils dienstags und freitags werden die Einkäufe dann mit dem DRK-Bus ausgeliefert. Die Zahlung der Einkäufe kann bargeldlos erfolgen. Für die Beschaffung und Bereitstellung der Einkäufe arbeitet das DRK mit dem Edeka-Markt Thömmes in Gerolstein zusammen. Bestellt werden können alle Lebensmittel, Getränke und Non-Food-Artikel, soweit aktuell lieferbar. Nicht geliefert werden Zigaretten und Alkohol.