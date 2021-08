Feuerwehr spendet ihr Fahrzeug

Eigentlich wollte die Freiwillige Feuerwehr Lauchheim aus dem baden-württembergischen Ostalbkreis ihr ausgemustertes Löschfahrzeug LF8 verkaufen. Als sie aber von der Flutkatastrophe in der Eifel und an der Ahr erfuhren, entschieden sich die Feuerwehrführung und Lauchheims Bürgermeisterin Andrea Schnele dazu, das Fahrzeug zu spenden. Empfänger des sehr gut erhaltenen Löschfahrzeugs sind die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Gerolstein. Die Wehrleitung hat sich in Abstimmung mit den Kameraden für den Standort Birresborn entschieden.

Unter der Leitung des Gesamtkommandanten Wolfgang Wünsch und des stellvertretenden Abteilungskommandanten Florian Himml überführten insgesamt fünf Feuerwehrkameraden aus Lauchheim das Auto am 7. August an die Gerolsteiner Feuerwehr. Eine Eskorte der Birresborner Wehr nahm die Feuerwehrkameraden am Ortseingang in Empfang und geleitete sie zum Feuerwehrgerätehaus. Dort wurden Sie von dem Wehrführer der Feuerwehr Birresborn, Alfred Haas, der Ortsbürgermeisterin Christiane Stahl, dem Beigeordneten der VG, Klaus-Dieter Peters, dem stellvertretenden Wehrleiter der VG, Uwe May, und von zahlreichen Birresborner Feuerwehrmännern und -frauen herzlich begrüßt. Beeindruckt von dieser besonderen Spendenidee und Solidarität sprachen alle der Freiwilligen Feuerwehr und der Stadt Lauchheim ihren besonderen Dank aus.

Das "neue" Feuerwehrfahrzeug wurde interessiert in Augenschein genommen. Umgekehrt zeigten sich die Gäste an den Berichten zum Hochwasser sehr interessiert. Nach einem gemeinsamen Mittagessen wurden die Erfahrungen durch Bilder und Filme veranschaulicht und ausgiebig besprochen. Um das Miteinander in festlicher Atmosphäre fortzusetzen, wurden schließlich wechselseitig Einladungen zum "Hocketse"-Fest der Freiwiligen Feuerwehr Lauchheim und zur Kirmes in Birresborn ausgesprochen.