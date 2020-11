Fünf Jahre DRK-Kleiderladen in Gerolstein

Im Jahr 2015 hätte wohl niemand gedacht, dass der DRK-Kleiderladen sich so schnell vergrößern würde. Heute, fünf Jahre später, engagieren sich acht Ehrenamtliche mit viel Freude und Einsatz jeden Donnerstag von 10 bis 18 Uhr im Kleiderladen in der Hauptstraße 53 in Gerolstein.

Wegen Platzmangel: Umzug nach 1,5 Jahren

Elisabeth Rieder und Angelika Böffgen gaben damals beim DRK-Kreisverband den Anstoß für die Eröffnung eines Kleiderladens in Gerolstein. Und ehe sie sich versahen, waren sie die tragenden Kräfte der Organisation und Umsetzung. »Es war mehr Verantwortung, als anfangs gedacht«, berichten die beiden Frauen. Der erste Kleiderladen wurde 2015 einige Häuser entfernt vom heutigen Standort eröffnet. Der Raum war klein und zum Lager musste man eine Treppe in den Keller hinabsteigen. Als schließlich die Toilette vor lauter Kleiderspenden beinahe nicht mehr begehbar war, war klar: Ein größerer Raum muss her. Nach nur eineinhalb Jahren vollzog sich der Umzug in den heutigen Standort. Dank Gisela Krämer konnte der neue, große Ladenraum mit Regalen, Ständern und einer Kassentheke ausgestattet werden.

Kleiderladen für alle Bürger geöffnet

Bereits anhand des Schaufensters lässt sich erahnen, dass in diesem Laden viel Mühe, Fleiß und Engagement stecken. So zählen zu den Kunden auch viele interessierte Fußgänger, die im Vorbeigehen auf den Laden aufmerksam wurden. Der Kleiderladen ist für alle Bürger geöffnet und bietet ein breites Repertoire an Männer-, Frauen- und Kinderkleidung zu günstigen Preisen, nachhaltig und mit vielen Einzelstücken für Individualisten. Das acht-köpfige Team hat stets den Anspruch, eine Wohlfühlatmosphäre für jeden Kunden zu schaffen. Darauf haben sie hingearbeitet und der Einsatz hat sich gelohnt. Eine Jubiläumsfeier war leider in diesem besonderen Jahr nicht möglich, soll aber nach Möglichkeit im kommenden Jahr nachgeholt werden.