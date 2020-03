Gerolstein: Brand durch spielende Jugendliche

Am Samstag, 7. März, gegen 17 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über einen Brand im Bereich des ehemaligen Albertinums in Gerolstein informiert. Ein Zeuge aus der VG Gerolstein entdeckte aufsteigenden Rauch im Bereich des leerstehenden Gebäudes des ehemaligen Albertinums (früheres Internat) in der Digoinstraße in Gerolstein. Zudem beobachtete der Zeuge, wie sich eine Gruppe von etwa fünf bis sechs Jugendlichen schnellen Schrittes von der Örtlichkeit entfernten. Durch die eintreffende Feuerwehr aus Gerolstein konnte der Brand schnell gelöscht werden. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Laut Polizei war augenscheinlich eine alte Couch in dem Gebäude in Brand gesetzt worden. Durch den Zeugen konnten die flüchtenden Jugendlichen im Bereich des Stadtgebietes Gerolstein erneut festgestellt werden. Die ermittelnden Beamten der Polizeiinspektion Daun kontrollierten diese im Anschluss. Es handelte sich um 12- bis 15-jährige Jugendliche aus dem Bereich der VG Gerolstein. Ein 12-Jähriger aus dieser Gruppe gab an, dass man mit einem Feuerzeug in dem Gebäude gespielt habe und plötzlich die Couch angefangen habe zu brennen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen zumindest fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.