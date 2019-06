Handtasche bei Einkauf gestohlen

Am Freitag, 7. Juni, gegen 13 Uhr, war eine 85-Jährige aus der VG Gerolstein in einem Lebensmitteldiscounter in Gerolstein, Hauptstraße, einkaufen. Während des Einkaufs wurde der Kundin die Handtasche samt Inhalt gestohlen. Vermutlich wurde die Tasche entwendet, als die Kundin diese für einen kurzen Moment abgelegt hatte, um sich die Waren anzuschauen. In der Tasche befand sich ein höherer Geldbetrag, da die Kundin zuvor an der Bank das Geld abgehoben hatte. Es ist nicht auszuschließen, dass sie hierbei beobachtet wurde.