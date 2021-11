Intensive Suche nach 74-JÃ¤hrigem

"Rettet das Freibad Wittlich"

Wittlich. Das Bür­ger­be­geh­ren "Ret­tet das Frei­bad Witt­lich" zur Er­hal­tung der dor­ti­gen Frei­bad­be­cken ist un­zu­läs­sig. Dies hat die 7. Kammer des Ver­wal­tungs­ge­richtes Trier ent­schie­den und eine Klage der Bür­ger­initia­ti­ve ab­ge­wie­sen. Die zur Ab­stim­mung ge­stell­te Frage sei weder hin­rei­chend be­stimmt noch einer ab­schlie­ßen­den Ent­schei­dung zu­gäng­lich, so das Gericht.