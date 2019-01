Jobsuche leicht gemacht

Wer sich im World Wide Web auf Arbeitsplatzsuche begibt und fündig werden will, muss mühsam Seite für Seite durchforsten, um eine Stellenanzeige zu finden, die tatsächlich wie gemacht für einen scheint. Dabei kann die Jobsuche so viel einfacher sein: Am Donnerstag, 28. März, präsentieren sich kleinere und größere Arbeitgeber aus der Region auf der ersten Gerolsteiner Jobmesse im Rondell (Stadthalle, Rondell 1, 54568 Gerolstein).

Positive Resonanz nach Euskirchener Jobmesse

Veranstalter Marco Berndt (Berndt Medien) erklärt, warum man sich für Gerolstein als Standort entschieden hat. »Nachdem wir in vielen Städten in Nordrhein-Westfalen mit diesem Format erfolgreich unterwegs sind, haben wir im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Wochenspiegel den Standort Euskirchen in unseren ‚Beritt‘ aufgenommen. Die positive Resonanz und der überraschend große Zuspruch der ersten Euskirchener Jobmesse hat uns dazu veranlasst, dieses erfolgreiche Format auch in weiteren Einzugsgebieten des Wochenspiegel zu etablieren. Die dringende Suche renommierter Unternehmen nach Fachkräften verschiedenster Art ist ungebrochen. Je mehr Menschen wir in dieser Form erreichen, umso besser und schneller wird der Ausgleich zwischen Angebot und Suche stattfinden«, betont Berndt.

Chance für Arbeitgeber, sich attraktiv zu präsentieren

Unterstützt wird die Jobmesse durch den Gerolsteiner Brunnen. »Die Jobmesse bietet die Möglichkeit, uns vor Ort als attraktiver und moderner Arbeitgeber zu präsentieren. Darüber hinaus wissen wir als einer der größten Arbeitgeber in der Region um unsere regionale und soziale Verantwortung und möchten dabei unterstützen, die vielfältigen Job-Möglichkeiten in der Eifel aufzuzeigen«, sagt Dirk Hoffmann, Leiter Personal des Gerolsteiner Brunnen. Zudem erhofft sich Dirk Hoffmann reges Interesse bei der ersten Gerolsteiner Jobmesse, »Wir freuen uns auf den persönlichen Kontakt und regen Austausch mit interessierten Besucherinnen und Besuchern und die Chance, sie für unser Unternehmen begeistern zu können«, so der Personalchef. Neben dem Gerolsteiner Brunnen und dem Wochenspiegel suchen am vierten Donnerstag im März weitere namhafte Unternehmen neues Personal. Mit dabei: Der Discounter Lidl, die Bundeswehr, das Phantasialand und die Regionalmarke Eifel – um nur einige zu nennen. Sie und viele weitere hoffen, an diesem Tag die Top-Besetzung für ihre freien Stellen zu finden.

20 Aussteller mit Stand in Gerolstein vertreten

Warum es sich für Aussteller lohnt, auf der Jobmesse mit einem Stand präsent zu sein, weiß Wochenspiegel-Anzeigenleiterin Stefanie Klesen. »Wie kann ich als Unternehmen Werte vermitteln, aus der Masse herausstechen? Wie präsentiere und positioniere ich mich als glaubwürdiger und attraktiver Arbeitgeber? Der persönliche Kontakt, ein offenes Gespräch - das sind wesentliche Bausteine dazu. Und genau diese Plattform möchten wir unseren regionalen Unternehmen und deren potenziellen zukünftigen Arbeitnehmern bieten«, sagt Klesen. Auch ihr Kollege Thomas Pelzer, ebenfalls Anzeigenleiter beim Wochenspiegel, kennt die Vorteile eine lokalen Jobmesse. »Wir haben jetzt 20 Aussteller. Daran zeigt sich, dass die Firmen zusätzlich zu klassischen Stellenanzeigen den persönlichen Draht zum Bewerber nutzen wollen und auch suchen. Man spart sich damit die große Vorauswahl. Es passiert doch immer wieder, dass Personaler sich vom Bewerbungsfoto beeinflussen lassen. Auf der Jobmesse in Gerolstein bringen wir Angebot und Nachfrage zusammen und das face to face«, betont Pelzer und ergänzt: »Weitere Interessenten können sich gerne melden (www.jobmesse-gerolstein.de)«. Der Fokus der Jobmesse liegt aber nicht nur auf global agierenden Unternehmen wie Gerolsteiner oder Lidl sondern auch auf lokalen Arbeitgebern. »Und wir haben hochkarätige Arbeitgeber in einer sehr attraktiven Region. Das muss man den potentiellen Mitarbeitern mitteilen. Somit machen wir die Messe nicht nur um Jobs zu vermitteln, sondern präsentieren damit noch unsere Heimat als lebenswerte und attraktive Region«, sagt Pelzer.

Fotoshooting und Bewerbungsmappencheck

Wie man einen bleibenden Eindruck hinterlässt, sich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet und vieles mehr verraten Experten am Tag der Jobmesse im Rondell. Zudem wird ein Bewerbungsmappencheck angeboten sowie ein Fotoshooting für das perfekte Bewerbungsbild.

Info:

Attraktives Vortragsprogramm bei der Jobmesse Gerolstein

10.15 Uhr bis 11 Uhr: »Der erste Eindruck zählt- wie Sie beruflich und wirkungsvoll auftreten« - Claudia Merz, Imageberatung

11 Uhr bis 11.45 Uhr: »Stolperfallen im Job vermeiden um souverän zu führen« - Mona Wiezoreck, Training & Coaching

12 Uhr bis 12.45 Uhr: »Überzeugend im Vorstellungsgespräch: So bereiten Sie sich darauf vor!« - Branka Ternegg, Coaching, Training, Speaking, Consulting

In Planung sind Vorträge des Gerolsteiner Brunnen und des Marienhaus Klinikum Eifel.

Alle Infos für Besucher und Aussteller unter: www.jobmesse-gerolstein.de