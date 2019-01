Jugendliche entwenden hohen Geldbetrag

Hiobsbotschaft für Feinschmecker

Kreis Mayen-Koblenz. Betriebswirtschaftliche Gründe gaben offenbar den Ausschlag. Damit geht eine lange und erfolgreiche Restaurant-Ära in der Eifelstadt zu Ende.Jahrzehntelang zog Jupp Wagner mit seinem Restaurant "Gourmet-Wagner" Feinschmecker nach Mayen. Seit 1972 stand er in Mayen am Herd. 1978 benannte er sein "Gasthaus am Markt" dann in "Gourmet Wagner" um. Zeitweise waren die ausgefallenen Kreationen…

weiterlesen