Kleintraktor umgekippt: Fahrer schwer verletzt

8. DGM Sternfahrt: Biker fahren für den guten Zweck

VG Konz. Bereits zum 8. Mal veranstalten Markus Betz und sein Team die DGM-Sternfahrt in Oberbillig, die bereits in den vergangenen Jahren zahlreiche Biker in den Moselort führte. Dieses Mal findet die Veranstaltung zum Gedenken an Marius Betz statt. Er verstarb im vergangenen Jahr und war nach Aussage seines Vaters ein großer Fan der Sternfahrt.