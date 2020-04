Misslungener Einbruchsversuch in Gerolstein

Am Donnerstag, 2. April, meldete der Besitzer eines Wohnhauses einen versuchten Einbruch in sein Einfamilienhaus in Gerolstein. Dieser muss sich zwischen Mittwoch, 1. April, und Donnerstag, 2. April, 10.20 Uhr. ereignet haben. Das Einfamilienhaus liegt in einem Wohngebiet in der Ortslage von Gerolstein. Der oder die Täter versuchten an der rechten Gebäudeseite durch die Garage ins Haus einzudringen. An dem Garagentor, einem Tor welches aus Lamellen besteht, wurde eine Lamelle nach oben gedrückt. Die Täter gelangten nicht in das Haus.

Hinweise an die Polizei Daun, Tel. 06592/96260, oder die Polizeiwache Gerolstein, Tel. 06591/95260.