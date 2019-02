Mit Stil im Job überzeugen

Mauer umgefahren

Mendig. Die Polizei sucht einen Unfallfahrer der in der Nacht zum Dienstag, 26. Februar, eine Mauer in Mendig, Karl-Schiller-Straße 3, umgefahren hat.Die Mauer vor der dortigen "Spielstation" wurde zwischen 2 und 5.15 Uhr umgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei in Mayen unter: 0 26 51 / 80 10. Foto: Polizei