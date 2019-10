Neue Gero-Wohngemeinschaft

Zwölf pflegebedürftigen Menschen wird der Caritasverband Westeifel mit der Gero-Wohngemeinschaft (WG) ab kommendem Jahr ein neues Zuhause bieten. In der Raderstraße in Gerolstein entsteht aktuell das Gebäude, in dem die Wohngemeinschaft sowie die Caritas-Sozialstation Gerolstein einziehen werden.

Die Bewohner der Wohngemeinschaft werden auf einer Etage zusammenleben. Ihren Alltag können sie dabei frei gestalten und bei Bedarf die Unterstützung der Caritas-Betreuungskräfte in Anspruch nehmen, erklärte Caritasdirektor Winfried Wülferath anlässlich des Richtfestes in Gerolstein. Eine besondere Sicherheit bietet die 24-Stunden-Betreuung in der Wohngemeinschaft, die sich über rund 570 Quadratmeter in dem neuen Rohbau erstrecken wird. Bei Bedarf wird eventuell auch die zweite Etage eine weitere Wohngemeinschaft beherbergen. In Bitburg und Kyllburg gibt es solche WGs bereits, mit denen man laut Wülferath schon gute Erfahrungen gemacht habe. Nun investiert der Caritasverband Westeifel rund zwei Millionen Euro in den Standort Gerolstein.