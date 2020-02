Neue »Teams mit Stern« gesucht

Die Initiative »Team mit Stern« startet auf ein Neues: Seit dem 10. Februar können sich Teams, Vereine, Schulen und Kindergärten aus den Verbandsgemeinden Gerolstein, Daun und Kelberg mit innovativen und förderungswürdigen Projektideen bewerben. Dabei können die Teams selbst bestimmen, in welcher Höhe sie gefördert werden möchten – pro Projekt sind zwischen 1.000 und 5.000 Euro möglich. Insgesamt investiert der Gerolsteiner Brunnen 50.000 Euro. »Seit Beginn der Initiative «Team mit Stern» vor elf Jahren konnten wir bereits über 200 gemeinnützige Projekte fördern und so Kinder und Jugendliche, aber auch Familien und Senioren unterstützen«, erklärt Roel Annega, Vorsitzender der Geschäftsführung des Gerolsteiner Brunnen. »Besonders in den letzten Jahren haben wir auch verstärkt Projekte mit einem klaren Umweltbezug gefördert.« Als regional-verankertes Unternehmen legt der Gerolsteiner Brunnen bereits seit vielen Jahren großen Wert auf sein nachhaltiges Engagement in der Vulkaneifel, dem Ursprungsort des Gerolsteiner Mineralwassers.

Einsendeschluss 5. April

Die Teams haben bis zum 5. April die Möglichkeit, ihre Projekte auf www.team-mit-stern.de oder über die »Team mit Stern«-Formulare einzureichen. Am 14. April werden alle Projekte, die die Teilnahmebedingungen erfüllen, auf der Aktionswebsiteseite vorgestellt und können dort bis zum 10. Mai bewertet und kommentiert werden. Das Onlinevotum und die Bewertung einer Jury des Gerolsteiner Brunnen entscheiden, welche Projekte gefördert werden. Die Gewinner werden im Juni im Besucherzentrum des Gerolsteiner Brunnen ausgezeichnet.

Gerolsteiner Mitarbeiter sind Projektpaten

Engagement für die Initiative zeigen auch die Mitarbeiter des Gerolsteiner Brunnen: Sie stehen den Projekten als Paten mit Rat und Tat zur Seite und beraten die Teams, wie sie ihre Ideen umsetzen können. Auch im vergangenen Jahr hat der Gerolsteiner Brunnen vielfältige Ideen gefördert. Darunter ist zum Beispiel das Projekt »Lets Rock The Music« der Musikschule Vulkaneifel, die Instrumental-Coachings der Kinder und Jugendlichen in Förderzentren anbieten. »Team mit Stern« förderte außerdem das DRK Bildungswerk Eifel-Mosel-Hunsrück, das so Erste-Hilfe-Kurse in den Grundschulen im Kreis Vulkaneifel durchführen konnte. Das Haus der Jugend wurde für sein Projekt »Vita Minis: Vom Beet auf den Teller« ausgezeichnet. Gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen hat das Jugend- und Kulturzentrum einen Garten gestaltet, um Bewusstsein für gesunde Lebensmittel zu schaffen und deren Auswirkungen auf Klima und Umwelt zu schulen.



www.team-mit-stern.de