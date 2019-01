Neuer Leiter für die Polizeiwache Gerolstein

Spendabler Kerner und "grenzenloses" Prinzenpaar begeistern

Stadt Trier. 26. Preisträger des Kaiser-Augustus-Ordens der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) ist der in Bonn geborene Moderator, Journalist und Sportkommentator Johannes Baptist Kerner. Kurz vor Mitternacht bekam er am Samstag den Orden in der Europahalle Trier überreicht. Die damit verbundene Gala zählt jährlich zu den gesellschaftlichen Höhepunkten Triers und gilt als närrischer Neujahrsempfang für Deutschlands älteste Stadt. In diesem Jahr sorgte die Gala für manchen Superlativ. Einer davon: Erstmals wurde die mit der Ordensverleihung verbundene Geldsumme von 5555,55 Euro nicht nur an eine herausragende karitative Organisation verliehen, sondern die Preissumme verdreifacht und sogar noch aufgestockt. Und zwar auf stolze 23.333,31 Euro.