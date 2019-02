Polizei nimmt mutmaßliche Drogendealer fest

Die Polizei hat am Donnerstagabend, 14. Februar, vier mutmaßliche Drogendealer am Gerolsteiner Bahnhof festgenommen und über ein Kilogramm illegale Betäubungsmittel sichergestellt. Monatelange Ermittlungen der Kripo Wittlich führten zu den vier Männern im Alter von 21 bis 36 Jahren. Zwei von ihnen leben in der Verbandsgemeinde Gerolstein. Die beiden anderen reisten am 14. Februar mit dem Zug aus Nordrhein-Westfalen an. Im Gepäck hatten sie ein Kilogramm Marihuana, das in Gerolstein an die am Bahnhof wartenden Männer übergeben werden sollte. Um 18.50 Uhr nahmen Spezialkräfte der Polizei die vier Tatverdächtigen am Bahnhof fest. Während der Festnahme führte der 21-jährige Tatverdächtige eine Tasche mit sich, in der die Beamten das Marihuana fanden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, zur Festnahme ausgeschrieben war. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung eines festgenommenen 28-Jährigen in der Verbandsgemeinde Gerolstein stellten die Ermittler knapp 150 Gramm Marihuana, mehrere Dutzend Ecstasy-Tabletten und weitere Beweismittel sicher. Die vier Tatverdächtigen wurden am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Untersuchungsrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die Männer wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.