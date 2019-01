Spende für das Hubertus-Rader-Förderzentrum

Kurz vor Weihnachten stand für die Schulgemeinschaft des Hubertus-Rader-Förderzentrums Gerolstein die alljährliche Schulversammlung an. Alle Schüler und Lehrer trafen sich in der Turnhalle und erfreuten sich an den Darbietungen der einzelnen Klassen, dem gemeinsamen Singen sowie Ehrungen für Besonderes. Wochenlang waren die einzelnen Auftritte geübt worden und die Spannung und Erwartung war bei allen groß. Lustige, schwungvolle Beiträge wechselten mit eher besinnlichen ab. Eingebettet in diesen Rahmen konnte Beate Neugebauer-Kraft, Leiterin des Hubertus-Rader-Förderzentrums, Werner Peters vom Bürgerdienst begrüßen. Peters brachte stellvertretend eine Spende zur Unterstützung der Schülerfahrten im Jahr 2019 mit, ohne die diese Fahrten nicht durchführbar wären. Abschließend bedankte sich die gesamte Schulgemeinschaft beim Vorstand des Bürgerdienstes.