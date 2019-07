Olewiger Weinfest 2019: Sonderbusse und Umleitungen

Trier. Für das Weinfest wird die Ortsdurchfahrt in Trier-Olewig von Freitag, 2. August, bis einschließlich Dienstag, 6. August, 12 Uhr gesperrt. Die Busse der Linien 6 und 81 fahren in dieser Zeit eine Umleitung über die Riesling-Weinstraße. Alle Haltestellen in der Olewiger Straße werden in diesem Zeitraum aufgehoben und an Ersatzhaltestellen in der Riesling-Weinstraße verlegt. Am Freitag…

