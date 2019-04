Unbekannte verwüsten Schulgebäude

Gerolstein. In die Realschule plus in Gerolstein drangen am Dienstagabend Unbekannte ein und zerstörten Mobiliar und weiteres Schuleigentum. Am frühen Dienstagabend, 23. April, stellte ein Zeuge fest, dass die Zugangstür zur Realschule Plus in der Lissinger Straße in Gerolstein offenstand. Bei näherem Herantreten konnten dieser im Inneren erkennen, dass ein Schrank geöffnet war und ein…