Unbekannter schlÃ¤gt Mann mit Schnapsflasche nieder

Am gestrigen Donnerstagnachmittag, 7. Januar, 17.50 Uhr, gerieten zwei Männer im Kassenbereich des Norma-Markts in Gerolstein aneinander. Möglicherweise hatte sich in der Warteschlange einer der beiden Herren vorgedrängelt, so die Polizei. Laut Zeugen habe dann der hinten stehende Mann seinem Vordermann unvermittelt eine gefüllte Whiskyflasche auf den Kopf geschlagen. Das Opfer sei sofort zu Boden gegangen. Anschließend habe der Täter noch mehrfach auf den am Boden Liegenden eingetreten. Ein Begleiter zog den Schläger letztlich weg und die beiden flüchteten gemeinsam vom Tatort. Der 42 Jahre alte Geschädigte wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen beschreiben den Täter wie folgt: circa 1,70 Meter groß, schlanke Statur. Die dunklen Haare des Täters sind an den Seiten und hinten fast kahlgeschoren, Deckhaar länger, hochstehend und er trägt ein Tattoo auf linkem Handrücken. Der Mann ist möglicherweise südländischer beziehungsweise arabischer Herkunft. Die Polizei Gerolstein sucht nach weiteren Zeugen, Tel. 06591/95260.