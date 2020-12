Unbekannter zerkratzt Auto in Gerolstein

ads for homework help Dissertation Services Best Langen Online online dissertation help katalog doctoral program without thesis Am Freitag, 11. Dezember, zwischen 13.30 und 15.40 Uhr hatte ein Mann aus der VG Gerolstein sein Auto auf den Parkplätzen eines Supermarktes und eines Baustoffhandels im Bereich der Sarresdorfer Straße in Gerolstein abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein bisher unbekannter Täter mittels eines scharfen Gegenstandes die hintere linke Fahrzeugseite zerkratzt hatte.

Hinweise zur Tat oder dem Täter an die Polizeiinspektion Daun unter Tel. 06592/96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter Tel. 06591/95260.