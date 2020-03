Unfallflucht in Pelm

In der Zeit von Donnerstag, 27. Februar, 12 Uhr, und Freitag, 28. Februar, 11 Uhr, parkte ein grauer Ford im Studentenring in Pelm. In dieser Zeit schneite es stark und die Fahrbahn war winterglatt. Vermutlich rutschte ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem Auto oder Lastwagen in das geparkte Fahrzeug und beschädigte dieses erheblich im linksseitigen Frontbereich, so die Polizei. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Ford wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher an die Polizeiinspektion Daun, Tel. 06592/96260, oder Polizeiwache Gerolstein, Tel. 06591/95260.