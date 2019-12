Vandalismus in Gerolstein

Gladiators: Sechster Sieg in Serie vor Silvester

Trier. Rupert Hennen, Jordan Geist, Kyle Dranginis, Stefan Ilzhöfer und Till Gloger, so lautete auch am Silvesterlauf-Spieltag unverändert die Starting Five der RÖMERSTROM Gladiators Trier, im Spiel gegen die Uni Baskets Paderborn, in der BARMER 2. Basketball Bundesliga. Es hieß Siebter (Trier) gegen Achter (Paderborn), an diesem Samstagabend in der Arena Trier. Verzichten mussten die Trierer auf den an der Schulter verletzten Kevin Smit. Alle Gladiatoren trugen die Sonder-Trikots mit dem großen #Hilfe für Nick-Aufdruck, welche nach Spielende zugunsten einen schwer kranken Jugendlichen aus der Region versteigert wurden.