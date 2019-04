Wiederholte Sachbeschädigung an Nerother Grundschule

Spielentscheidungen in den letzten Minuten

VG Emmelshausen. In beiden Spielen der Hunsrück-Oberliga-Vereine fiel die Entscheidung erst in den letzten Minuten. Der FC Karbach musste in der 87. Minute den Treffer zur 0:1-Niederlage in Völklingen hinnehmen, Emmelshausen gewann seine Partie gegen den FSV Jägersburg durch einen Elfmeter in der 90. Minute mit 1:0.

