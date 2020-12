Zeugen nach riskantem Ãœberholvorgang gesucht

Amokfahrt in der Innenstadt: Zeugenaufruf der Kripo Trier

Trier. Die Kriminalpolizei bittet alle Zeugen und Verletzten, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, dies zu tun. Aktuell liegen den Ermittlern über 200 Hinweise zur Horrorfahrt durch die Innenstadt vor. Dennoch gehen die Beamten davon aus, dass es viele weitere Zeugen und möglicherweise auch einige weitere verletzte Personen gibt. Diese sind der Polizei…