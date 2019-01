Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Miezen: Anti-Abstiegsgipfel gegen Gedern-Nidda

Trier. In einem richtungweisenden Spiel im Kampf gegen den Abstieg trifft Frauenhandball-Zweiligist DJK/MJC Trier am Freitag, 11. Februar, (19.30 Uhr, Arena Trier) im Kellerduell auf die HSG Geddern/Nidda. Erst am vergangenen Spieltag übergaben die Miezen mit dem Sieg in Lintfort die Rote Laterne an den Aufsteiger, der nun mit einem Punkt Rückstand auf dem letzten Tabellenplatz liegt