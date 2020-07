Zwei Menschen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Die 18-jährige Fahrerin eines E-Scooters (Elektroroller), mit einem 13-jährigem Jungen als Mitfahrer, befuhr am Dienstag, 28. Juli, gegen 12.15 Uhr, in Gerolstein die Brunnenstraße aus Richtung Sarresdorfer Straße (Hochbrücke) kommend, in Fahrtrichtung Pelm. In Höhe des Bahnhofs Gerolstein fuhr sie mit dem E-Scooter in den Kreisverkehr Brunnenstraße ein. Hinter der ersten Ausfahrt, diese führt zu einem Parkplatz, wollte die Fahrerin mit dem E-Scooter rechts reinfahren. Hierbei fuhr sie quer durch die Ausfahrt des Parkplatzes und stieß mit einem in Richtung Bundesstraße fahrenden Auto zusammen, dessen Fahrer trotz Bremsung den Unfall nicht verhindern konnte. Die 18-Jährige und der 13-Jährige stürzten nach dem Aufprall auf die Fahrbahn und wurden schwer verletzt. Sie mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Beide trugen bei ihrer Fahrt weder Schutzhelme noch -kleidung.