Zwei Schwerverletzte nach Autounfall

Ein Fahrer aus der Verbandsgemeinde Daun befuhr am Mittwoch, 13. Februar, gegen 17.25 Uhr, mit seinem Auto die Hauptstraße in der Ortslage Pelm. Er wollte die B 410 queren, um in Richtung Kirchweiler weiter zu fahren. Von links näherte sich zeitgleich eine 21-jährige Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Gerolstein. Sie war auf der B 410 in Richtung Gerolstein unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Insassen wurden durch den Aufprall schwer verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die am Unfall beteiligten Autos wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Im Einsatz befanden sich Kräfte des DRK und der Pelmer Feuerwehr.