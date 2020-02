Einbruch in Lagerhalle

Zwischen Freitag, 7. Februar, 14 Uhr, und Samstag, 8. Februar, 8.45 Uhr, wurde in eine kleine Lagerhalle an einem Wirtschaftsweg zwischen Mirbach und dem Industriegebiet Wiesbaum eingebrochen. Bislang unbekannte Täter hebelten das Hallentor mit einem Stück Holz auf und gelangten so in das Innere der Halle. Das Tor wurde hierdurch erheblich beschädigt. Aus der Halle wurden Schraubendreher und Hämmer entwendet. Im Außenbereich wurde zudem die Batterie eines Traktors abgeklemmt und entwendet. Hinweise an die Polizeiinspektion Daun, Tel. 06592/96260.