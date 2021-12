Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen

Die Impfungen werden donnerstags, freitags und samstags, 8.15 bis 16 Uhr, durchgeführt und sind nur über eine vorherige Terminanmeldung möglich. Diese kann digital über ein Terminvergabeprogramm unter https://www.vulkaneifel.de/impftermin

Außerdem können auch Impftermine telefonisch unter 0 65 92 / 93 35 00 vereinbart werden. Die telefonische Hotline ist von montags bis samstags von 8.15 bis 16 Uhr besetzt. Mitzubringen ist ein Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass) und wenn vorhanden der Impfpass.

»Der große Andrang der Menschen am Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz hat gezeigt: das öffentliche Impfangebot muss erweitert werden. Gemeinsam mit Impfkoordinator Dieter Schmitz habe ich in den letzten Tagen das Gespräch mit dem Land gesucht. Ich bin froh, dass wir zusammen eine individuelle Lösung für den Landkreis Vulkaneifel gefunden haben. Wir wollen an den Erfolg des ehemaligen Impfzentrums in Hillesheim anknüpfen und errichten am gleichen Ort die Impfstelle Vulkaneifel«, sagt Julia Gieseking, Landrätin des Landkreises Vulkaneifel. »Mit dem zusätzlichen Impfangebot versprechen wir uns auch für die niedergelassenen Hausärzte und Hausärztinnen eine Entlastung. Das Engagement der niedergelassenen Ärzteschaft zahlt sich aus - nicht umsonst liegen wir landesweit auf Platz 2 der Auffrischungsimpfungen«, so die Landrätin

»Die Halle ist nach wie vor optimal. Über ein dreiviertel Jahr haben wir hier geimpft, kennen die Abläufe und Strukturen. Mit der Zusage des Landes eine standortgebundene und auf Dauer angelegte Impfstelle nun wieder in Eigenregie und in Verantwortung des Landkreises betreiben zu dürfen, war auch direkt das gesamte Team des ehemaligen Impfzentrums wieder mit am Start und voller Motivation«, erklärt Impfkoordinator Dieter Schmitz.