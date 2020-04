Erste Corona-Fälle in Hillesheimer Altenheim

Laut Kreisverwaltung ist das Coronavirus zunächst bei einer stationär behandelten Bewohnerin sowie bei einer Pflegekraft nachgewiesen worden. In einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung heißt es weiter:

"Die positiv getestete Pflegekraft ist seither in häuslicher Quarantäne. Im Rahmen des Kontaktpersonenmanagements wurden darauf hin von Seiten des Gesundheitsamtes bei 34 weiteren Bewohnern und acht Pflegekräften sofort Abstriche durchgeführt. Der betroffene Wohnflur wurde entsprechend in Quarantäne versetzt, um eine weitere Verbreitung zu minimieren. Die Bewohner standen seither unter besonderer Beobachtung. Alle nötigen Schutzmaßnahmen wurden in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt sofort umgesetzt. Am gestrigen Abend hat das Gesundheitsamt die Testergebnisse erhalten: Bei insgesamt 14 Hausbewohnern und vier Pflegekräften wurde das Virus bisher nachgewiesen. Die positiv getesteten Pflegekräfte befinden sich seit dem Bekanntwerden der Ergebnisse am gestrigen Abend in häuslicher Quarantäne.

Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel arbeitet mit Hochdruck

Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel ist bereits seit den frühen Morgenstunden des heutigen Samstags, 4. April, unter Leitung von Dr. Volker Schneiders mit mehreren Teams vor Ort in Hillesheim, um dort gemeinsam mit der Einrichtungsleitung weitere Wohnbereiche zu isolieren und alle bisher noch nicht getesteten 69 Bewohner sowie 83 Mitarbeiter zu testen. Die Angehörigen der Bewohner wurden seitens der Einrichtungsleitung informiert. Bereits seit Mitte März wurden Besuche von außerhalb im Maternus Seniorencentrum Katharinenstift in Hillesheim auf das absolut Nötigste beschränkt, seit dem 12. März sind keine Besuche von außen mehr möglich. Ebenso sind gemeinschaftliche Aktivitäten oder Veranstaltungen bereits seit dem 20. März eingestellt.

Landrat Heinz-Peter Thiel ruft Vulkaneifler zu Solidarität auf

„Alle Sicherheits- und Schutzmaßnahmen wurden entsprechend eingehalten. Dennoch sieht man, wie heimtückisch und schnell das Virus sich verbreiten kann, vor allem bei unseren älteren Mitmenschen, die eine der Risikogruppen bilden“, so Landrat Heinz-Peter Thiel. „Die Nachricht, dass Senioren in ihrer besonders behüteten und schutzbedürftigen Umgebung vom Coronavirus erreicht wurden, macht mich sehr betroffen. Die, die wir gemeinsam mit der Senioreneinrichtung mit am stärksten behüten wollten, sind nun leider direkt betroffen. Wir wünschen allen, dass sie den Erkrankungen gut widerstehen. Allen Vulkaneiflern: Halten Sie sich an die vorgegebenen Regeln, halten Sie Abstand. Ich weiß, dass das derzeit sommerliche Wetter dazu verlockt, Ausflüge zu machen oder gar Verwandte oder Freunde zu besuchen. Übernehmen Sie Verantwortung für Andere, zeigen Sie sich solidarisch. Heute ist Weniger Mehr. Diszipliniertes Einschränken von Kontakten verzögert die schnelle Verbreitung des Corona-Virus und kann Leben retten. Schützen Sie sich und schützen Sie vor allem auch all die Menschen, die durch entsprechende Vorerkrankungen oder ihr Alter besonders jetzt gefährdet sind“, so der eindringliche Aufruf von Landrat Heinz-Peter Thiel."

Fallzahlen unverändert

Die Fallzahlen im Landkreis Vulkaneifel haben sich seit gestern Abend nicht verändert. Bisher sind 82 Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel positiv auf das Corona-Virus getestet worden.