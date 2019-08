Feuer wohl durch Fremdeinwirkung verursacht

Nach den kriminaltechnischen Untersuchungen der Kriminalinspektion Wittlich zur Brandursache des Gebäudebrandes in der Kölner Straße in Hillesheim am 4. August (wir berichteten) besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Brand durch Fremdeinwirkung verursacht wurde. Die Polizei fragt daher: Wer hat in den späten Abendstunden des 4. August im Nahbereich der Brandstelle Beobachtungen gemacht, die mit dem Brandgeschehen in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise an die Kriminalinspektion Wittlich, Tel. 06571/95000.