Feuerwehr entfernte Öl auf Ahbach

Fußball-Familie hilft! - 750.000 Euro Spenden für Flutopfer

Trier. Beim Benefizturnier einer Auswahl der DFB-All-Stars, der Lotto-Elf und der Deutschen Bürgermeister Nationalmannschaft für die Flutopfer in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen sind am Mittwochabend im Trierer Moselstadion über 750.000 Euro an Geld- und Sachspenden zugunsten der betroffenen Menschen gesammelt worden. Vor knapp 2.000 Zuschauern siegten die von Guido Buchwald als Kapitän und Otto Rehhagel als Trainer angeführten DFB-Asse in dem drei Spiele á 35 Minuten umfassenden Kurzturnier souverän (3:o gegen Bürgermeister-Team und 5:2 gegen die Lotto-Elf) vor der Lotto-Elf (8:0 gegen Bürgermeister-Team) und der kampfstarken letzlich aber chancenlosen Bürgermeister Auswahl. Das Turnier fand auf Initiative von Ex-Eintracht Spieler Robin Koch statt, der als deutscher Nationalspieler momentan für Leeds United in der englischen Premier-League spielt und auf diese Weise seiner Heimatverbundenheit Ausdruck verliehen hat. Der Dank aller Beteiligten galt auch dem SV Eintracht Trier 05, der für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sorgte und die gesamte Organisation des Events innerhalb kürzester Zeit stemmte.