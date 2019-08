Frank Färber will Sieg Nummer 11

Mit erneuter sportlicher Aufwertung durch den Deutschen Motorsport Bund (DMSB), startet der MSC Oberehe die 48. Auflage seiner Rallye Oberehe erneut als Wertungslauf zum DMSB Rallye Pokal R70 am Samstag, 10. August, auf dem Marktplatz in Hillesheim. Die Teilnehmer nehmen wieder bis zu 70 Kilometer Bestzeitprüfungen unter die Räder. Insgesamt starten nahezu 150 Rallyefahrzeuge aus fünf Nationen am Samstagmittag auf dem Marktplatz in Hillesheim zur Sekundenhatz. Zur erneuten Titelverteidigung tritt der Neuwieder Vorjahressieger Frank Färber mit Co-Pilot Peter Schaaf aus Mayen an. Mit zehn Gesamtsiegen ist Frank Färber der erfolgreichste Pilot in der Historie der Oberehe. Die beiden Profipiloten starten wieder mit einem werksmäßig aufgebauten Peugeot 207 Super 2000. Der MSC freut sich auch, dass der aktuell international erfolgreichste deutsche Piloten Marijan Griebel, Junior-Europameister und Deutscher Meister, mit einem Renault Clio RS R3 an den Start geht.

Insgesamt treten über 15 starke Allradfahrzeuge in der großen Klasse zum Titelkampf an. Teams aus Belgien, Holland, Polen und Luxemburg starten ebenfalls wieder bei der diesjährigen Rallye Oberehe. Auch zahlreiche Teams aus der Eifelregion sind mit von der Partie, unter anderem Andy und Jörg Thull aus Auel im Volvo, Pascal Weinand und Dharik Monix aus Birresborn im VW Golf, Heiko Gros und Katharina Hampe aus Daun im Renault Clio RS, Frank Wollersheim und Matthias Goretzka im Opel GSI 16V sowie Manfred Schreiner aus Oberehe mit Co-Pilotin Daniela Schmitz im Opel Rallye Kadett. Traditionell bekannt ist auch das internationale Vorwagenfeld.

Mit Fahrervorstellungen und Interviews startet die 47. ADAC Rallye Oberehe am Samstag, 10. August, um 12 Uhr vor der Hillesheimer Markthalle. Um 12.15 Uhr beginnen die Wertungsprüfungen. Die Top-Zuschauerpunkte befinden sich in diesem Jahr unter anderem bei den Ortsgemeinden Wiesbaum, Büscheich, Duppach und Steffeln. Die örtlichen Vereine bewirten dort die Gäste. Die Zielankunft der Teilnehmer wird für 18.15 Uhr vor der Marthalle erwartet. Neben dem Motorsport wird bei der Rallye Oberehe auch kräftig gefeiert, denn um 20.30 Uhr startet die großen Rallyeparty in der Markthalle mit Siegerehrung bei freiem Eintritt. Fanpakete und Programmhefte mit ausführlichen Zuschauerinformationen und Starterliste sind am Samstag ab 9 Uhr im Fanshop an der Markthalle erhältlich.